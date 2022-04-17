Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Giresunspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Giresun'un evinde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Beşiktaş, 1 kez de mağlup oldu. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler
GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Giresunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 17 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Diabete, Muhammed, Chiquinho, Umut
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi