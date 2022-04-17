Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Giresunspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Giresun'un evinde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Beşiktaş, 1 kez de mağlup oldu. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Giresunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 17 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Diabete, Muhammed, Chiquinho, Umut

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi