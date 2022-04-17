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Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

#Giresunspor#Beşiktaş#Süper Lig
Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

Giresunspor Beşiktaş maçı, hedefinde Avrupa Kupaları bulunan Siyah Beyazlı ekip için kritik bir öneme sahip olacak. Giresun ekibiyle daha önce 15 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu karşılaşmalardan 9 galibiyet 4 beraberlikle ayrıldı. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Giresunspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Giresun'un evinde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Beşiktaş, 1 kez de mağlup oldu. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Giresunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 17 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Diabete, Muhammed, Chiquinho, Umut
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi

 

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#Giresunspor#Beşiktaş#Süper Lig

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