Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: "Giresunspor bu ligde çok değerli"

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Karaahmet dün Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin'in daveti üzerine meclis üyeleriyle görüştü.



Karaahmet, buradaki konuşmasında, göreve geldiklerinde kulübün borç miktarının fazla olduğunu aktardı.



Giresunspor'u bu yıl ekonomik olarak düzlüğe çıkarmaktan başka bir çarelerinin olmadığını vurgulayan Karaahmet, "Hani derler ya 'Yukarıya çıkmak için bazen sıfırı görmek gerekir', bizim ki de biraz öyle oldu. Giresunspor'u hem ekonomik olarak bir yere oturtmamız hem de sportif başarı olarak bir yere getirmememiz lazım." ifadelerini kullandı.



Karaahmet, ligde 100 milyon lira bütçe ile kurulan takımlar olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Bizim bu kulüplere nazaran daha mütevazı bir bütçemiz var. Bu sezon kurduğumuz takımın bütçesi 23 milyon lira civarı. Ligdeki bütçe sıralamasına baktığımızda takımımız 10'uncu sırada. Biz tedbirli ve doğru olan adımlar atmak istedik, çok çalıştık ve en doğru olanı yapmak için uğraştık. Daha fazlası Giresunspor'u bir maceraya sürüklemek, Giresunspor'un yok olmasına sebep olmaktır. Giresunspor bu ligde çok değerli. TFF 1. Lig oldukça zor ve asla küçümsenmeyecek bir lig."



Göreve gelmeden önce takım kaptanının Giresunlu, 35 futbolcu yerine de 8'i altyapıdan 28 futbolcu olacağı sözünü verdiğini anımsatan Karaahmet, bunu da gerçekleştirdiklerini aktardı.