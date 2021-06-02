Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: "44 yıllık bir hasreti dindirdik..."

44 yıllık bir Süper Lig özlemini bitirmenin verdiği mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Karaahmet, "44 yıllık bir hasret vardı. Ben hep söylüyordum, bu 44 yıllık birikmişlik hayra alamet değil diye. Bunun mutluluğu bambaşka oldu bizim için. 1'inci Lig'deki hemen hemen en uzun üst lige çıkamama serisiydi. Bunun için ekstra bir mutluluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"ACELECİ DEĞİLİZ, PANİK YAPMIYORUZ"

Süper Lig için çalışmalara sezon devam ederken başladıklarını vurgulayan Karaahmet, "Bu ihtimali görmeye başladığımız andan itibaren bir takım hazırlıklar yaptık ve şu anda da hazırlıklarımız devam ediyor. Ekonomik tabloyu doğru oluşturmazsak kulüplerin geleceğine büyük zararlar veriyoruz. Biz doğru zamanda hamle yapma taraftarıyız. O yüzden oluşturabileceğimiz kadro ihtimalleri üzerinde bir öngörümüz var. İstediğimiz rakamlara geldiğinde Giresunspor takımı oluşmaya başlayacak. Bunu da zamanla göreceğiz. Aceleci değiliz, panik yapmıyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Planlarımız belli. Doğru zamanda, doğru maliyetlerle bunu yapma taraftarıyız. Giresunspor'a gelen futbolcuları Türk futbolu görmeye başlayınca burada bir şeyler olabileceğini hissedeceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"20 MİLYON TL BİR TRANSFER YASAĞI VAR, ONU HALLEDECEĞİZ"

Giresunspor'u daha iyi yerlere getirmek için mali anlamda ince eleyip sık dokuduklarının altını çizen Hakan Karaahmet, "Yaklaşık 20 milyon TL bir transfer yasağı var. Onu halledeceğiz. Onlar artık problem değil. Bu sene, geçen senelerden kalan borçları da ödüyoruz. Giresunspor'un 65 milyon TL borcu vardı ve bunun yüzde 50'sini ödedi. Aynı hatalara tekrar düşmemek için bu sene çok daha dikkat ediyoruz. Giresunspor'u doğru, sabırlı adımlarla yönetmek istiyoruz. Anlık maceraların kulübe ileride çok zarar vereceğini biliyoruz" diye konuştu.

"YABANCILARIMIZDAN 4 TANESİ DEVAM EDİYOR"

Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Başkan Karaahmet, "Rahat olsunlar, panik olmasınlar. Biten transferleri bizden duysunlar. Yabancı olarak bitirdiğimiz transfer yok, iç transferde hamlelerimiz var. Yabancılarımızdan 4 tanesi devam ediyor. Yerli futbolcularımızın 1-2 tanesiyle son aşamaya geldik. Kamuoyuna düşen birkaç isme inanmasınlar. Çünkü bazen görüyorum hiç bizim ihtimalimiz olmayan futbolcular, bizimle yazılıyor. Bunlara inanmasınlar. Kulübümüz gerekli açıklamaları yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"SENEYE ONLARI BU LİGDE MUTLU ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ"

Süper Lig'de kalıcı olmak ve taraftarlarını mutlu etmek için çalışacaklarını söyleyen Karaahmet, "Seneye onları bu ligde de mutlu etmek bizim görevimiz. Takımlarına sahip çıksınlar, bu çok önemli. Bizler burada sadece görev yapan kişileriz, takım onların. Onların gücü, hem takımımıza hem de bizlere daha fazla güç veriyor. Onlar takımlarının arkasında olduğu sürece biz üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.

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