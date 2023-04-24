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Giresunspor - Başakşehir maçında yüksek gerilim! Kaleci ikinci yarıya çıkmadı, hoca tribünlere tepki gösterdi

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#Süper Lig#Giresunspor#Başakşehir
Giresunspor - Başakşehir maçında yüksek gerilim Kaleci ikinci yarıya çıkmadı, hoca tribünlere tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 18:22

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Başakşehir karşısında ilk yarıyı 4-0 geride kapatan Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri, ikinci devreye çıkmak istemedi.

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Ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor, 31. hafta mücadelesinde Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu.

Müsabaka etkili olan Başakşehir, ilk devrede Giresunspor ağlarına 4 gol birden bıraktı.

45 dakikada kalesinde 4 gol görev Onurcan Piri mücadelenin ikinci yarısında kalede yer almadı.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

Bein Sports'un verdiği bilgiye göre, Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, Başakşehir'den 4 gol yediği maçın ikinci yarısına çıkmak istemedi.

Onurcan Piri'nin yerine yedek kaleci Ferhat Kaplan, devrenin başında oyuna dahil oldu.

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Öte yandan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, oyuncular ıslıklayan tribünlere tepki gösterdi.

"BENİ EN ÇOK ÜZEN O OLDU"

Kaleci Onurcan'ın ıslıklanması hakkında konuşan Hakan Keleş, "Onurcan'a gösterilen tepki. Beni en çok üzen o oldu. Bu lige çıktıysak 12 maç gol yemedi bu çocuk. Hata yaptı. Olabilir. Bizim önümüzde final maçlarımız var. Her oyuncu bizim için önemli. Diğer oyunculara da tepkiler vardı." sözleriyle tepki gösterdi.

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Geleceğiyle ilgili bir karar vereceğini kaydeden Keleş, "Bir değerlendirme yapacağım. Hafta içinde bir karar alma durumu olabilir." dedi.

VEDA SİNYALİ

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Başakşehir maçının ardından taraftarlara doğru el sallayarak veda sinyali verdi.

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#Süper Lig#Giresunspor#Başakşehir

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