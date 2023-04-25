Giresunspor - Başakşehir maçında Emre Belözoğlu çılgına döndü

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile Başakşehir FK, Çotanak Stadyumu'nda karşıya karşıya geldi.

Konuk ekip 16 ve 35. dakikalarda Adnan Januzaj, 25 ve 45+2. dakikalarda ise Figueiredo'nun golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. Ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor Borja Sainz'in 63 ve 90. dakikalarda attığı gollerle farkı ikiye indirse de sahadan puansız ayrılan taraf oldu.

LOCADA OLAY ÇIKTI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu cezası nedeniyle mücadeleyi locadan takip etti. Genç teknik adamla Giresunsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

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Sosyal medyada yayılan görüntülerde Emre Belözoğlu ile Giresunsporlu taraftarlar arasında sözlü bir tartışmanın yaşandığı görüldü.

EMRE BELÖZOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ

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Mücadelenin ardından sosyal medyada bir görüntü daha yayılmaya başlandı. Çotanak Stadyumu'nda 10 numaralı locanın kapısının önünde kaydedilen görüntülerde, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun birine bağırdığı sesler duyuldu. Görüntüler locanın kapısının açılmasıyla birlikte sona eriyor.

DİKKAT ÇEKTİ

Medipol Başakşehir, Giresunspor maçında Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na bir şahıs tarafından saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, Giresunspor'a konuk oldu. Turuncu-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Müsabakayı cezalı olduğu için locadan takip eden Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile yan locada bulunan bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada olayın münferit olduğuna vurgu yapıldı. Yazılı açıklamada ayrıca ev sahibine misafirperverlikleri için teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Karşılaşmanın ikinci yarısında, Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur. Bunun sonucunda Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, karşılaşmanın bir bölümünü izleyememiştir.

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Yaşanılan olayın münferit bir olay olduğunun altını çizer, Giresunspor'a misafirperverlikleri ve nahoş olay esnasındaki yardımsever tutumları için teşekkürlerimizi iletiriz."