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Canlı Anlatım: Giresunspor Başakşehir maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Giresunspor#Başakşehir
Canlı Anlatım: Giresunspor Başakşehir maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 12:49

Giresunspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 31. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.

İlk yarı bitti

Giresunspor: 0

Başakşehir: 3

Goller: 16' Januzaj, 25' Figueiredo, 35' Januzaj, 45+2' Figueiredo

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Arias, Alper, Campuzano, Meija, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar IE, Caner, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.

GİRESUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor-Başakşehir maçı bugün saat 17:00'de başladı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.

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#Süper Lig#Giresunspor#Başakşehir

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