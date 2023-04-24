Canlı Anlatım: Giresunspor Başakşehir maçı

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Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.
İlk yarı bitti
Giresunspor: 0
Başakşehir: 3
Goller: 16' Januzaj, 25' Figueiredo, 35' Januzaj, 45+2' Figueiredo
İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Arias, Alper, Campuzano, Meija, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.
Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar IE, Caner, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo.
GİRESUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Giresunspor-Başakşehir maçı bugün saat 17:00'de başladı.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.