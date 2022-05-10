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Giresunspor Balde ile yollarını ayırdı! Futbolcudan cevap: Bu sizin ayıbınız!

#Giresunspor#Balde#Son Dakika
Giresunspor Balde ile yollarını ayırdı Futbolcudan cevap: Bu sizin ayıbınız

GZT Giresunspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibi, tecrübeli forvet oyuncusu Ibrahima Balde'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshetti. Balde, kulübün açıklamasının ardından bir metin yayınladı. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibi, tecrübeli forvet oyuncusu Ibrahima Balde'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilerek, futbolcu ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Giresunspor, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Balde'ye teşekkür eden Karadeniz ekibi, "Profesyonel futbolcumuz Ibrahima Baldé ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ibrahima Baldé'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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BALDE'DEN CEVAP: BU SİZİN AYIBINIZ!

Balde, kulübün açıklamasının ardından "Biri bana bunu açıklayabilir mi? Bana bu şekilde mi teşekkür ediyorsunuz? Başkan Hakan Karaahmet, Giresunspor taraftarları ve Giresun şehri. Neler olduğunu anlamıyorum. Bir kulüp izin olmadan ve oyuncunun konu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını bilerek nasıl böyle bir şey paylaşabilir? Bu sizin ayıbınız. Bütün çalışmam ve bütün profesyonelliğimden sonra, bunu yapmaya nasıl hakkınız var?" mesajıyla şaşkınlığını dile getirdi.

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Balde'nin performansı

8 Eylül 2020 tarihinde İspanya'nın Real Oviedo takımından Giresunspor'a bedelsiz olarak transfer olan Ibrahima Balde, Yeşil-Beyazlı ekipte bu sezon 34 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki Senegalli, 3 gol, 1 asist kaydetti.

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#Giresunspor#Balde#Son Dakika

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