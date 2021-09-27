Giresunspor asbaşkanı Gürkan Temür: 'Tek eksiğimiz galibiyet'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Koronavirüs her şeyi sildi Rekor düşüş...Koronavirüs her şeyi sildi! Rekor düşüş...#Koronavirüs
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturmaİsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma#Rekabet Kurumu
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Takı kavgasında damat ile 3 kişiyi vurmuştu Gelinin babası için karar...Takı kavgasında damat ile 3 kişiyi vurmuştu! Gelinin babası için karar...#Trabzon
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Giresunspor asbaşkanı Gürkan Temür: 'Tek eksiğimiz galibiyet'

#Giresunspor#Gürkan Temür#Süper Lig
Giresunspor asbaşkanı Gürkan Temür: Tek eksiğimiz galibiyet

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Gürkan Temür, tek eksiklerinin galibiyet olduğunu, bir galibiyetle üst sıralara tırmanışa başlayacaklarını ifade etti.

Haberin Devamı

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, dün sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Yukatel Kayserispor maçında, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Rakipleri karşısında kazanma adına her şeyi yaptıklarını ancak başarılı olmadıklarını aktaran Temür, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın başından sonuna kadar iyi bir performans sergilediğimiz karşılaşmaydı. İyi bir oyun ortaya koyduk. Golü kalemizde gördük ancak cevabını da hemen verdik. Direkten dönen topumuz ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gollerimiz var. Olmayınca olmuyor."

Temür, geride kalan 7 haftada yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını kaydederek, "Tek eksiğimiz galibiyet. Bir galibiyetle üst sıralara tırmanışa başlayacağız. Takımdaki herkes büyük özveriyle çalışıyor. Bu ligde kolay maç yok. Biz de kolay pes edecek değiliz." yorumunda bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#Gürkan Temür#Süper Lig