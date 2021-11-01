Canlı: Giresunspor - Antalyaspor maçı

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Karadeniz ekibi Giresunspor, zorlu mücadelede Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

İKİNCİ DEVRE OYNANIYOR

GİRESUNSPOR 0-2 ANTALYASPOR

Goller: 20 ve 49' Fredy

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Diarra, Aziz Behich, Flavio, Traore, Suleymanov, Serginho, Diabate, Doukara

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Hakan, Doğukan, Fredy, Gökdeniz, Ghacha

Maçtan önemli anlar

8. dakikada Süleymanov'un ara pasında Diabate topla ceza sahasında buluştu. Bu oyuncunun yerden gönderdiği topa Doukara gelişine vurdu. Defanstan dönen topu Diabate'nin tamamlamak istediği şutta top, az farkla auta gitti.

20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Giresunsporlu oyuncular kendi yarı sahasından çıkmak isterken Fredy topu kaptı. Bu oyuncu ceza sahasına girdiği sırada yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

28. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Süleymanov, Diabate'nin pasında ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı şutunda topu Boffen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

34. dakikada Ghacha'nın ara pasında ceza sahasında Doğukan Sinik meşin yuvarlak ile buluştu. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in sert vuruşunda Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Antalyaspor'u konuk ettiği dört resmi maçın sadece birini kazanabilen Giresunspor, 1977'den bu yana rakibini sahasında mağlup edemiyor. Giresunspor'a rakip olduğu son yedi resmi maçı kaybetmeyen Antalyaspor (4G 3B), son üç karşılaşmadan galip ayrıldı.

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Giresunspor, üst üste 2+ iç saha galibiyetini en son Kasım-Aralık 1975 arasında aldı. Deplasmanda oynadığı son 13 Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor, bu sezonki dört dış saha karşılaşmasından 2 puan çıkarabildi. Süper Lig'de çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Giresunspor, daha önceki 38 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'in 2021/22 sezonunda oynadığı 10 maçın ikisini kazanabilen Antalyaspor'un, ligin 11'inci karşılaşmaları itibarıyla iki galibiyette kaldığı son sezon 2008/09.

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Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son sekiz maçın birini kazanabilen Antalyaspor, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek aldı. Bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor'dan daha fazla maçta 2+ gol yiyen tek takım Çaykur Rizespor. Bu süreçteki 10 karşılaşmasının birinde 2+ gol atabilen Giresunspor ise bu alandaki en düşük sayının sahibi.

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Süper Lig'in ilk 10 haftasında çektiği şutların tamamı ceza sahası dışından gelen oyuncular arasında en yüksek sayıya sahip isim, Giresunspor forması giyen Hamidou Traore. Malili oyuncu, bu şutların sadece dördünce isabet bulabildi ve henüz gol sevinci yaşayamadı. Süper Lig'in 2021/22 sezonunda çıktığı ilk beş maçta altı isabetli şut çeken ve dört gol sevinci yaşayan Antalyaspor forveti Haji Wright, daha sonraki beş karşılaşmada çektiği altı şutun hiçbirinde isabet bulamadı.

GİRESUNSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Giresunspor Antalyaspor maçı Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.