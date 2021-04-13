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GeriFutbol Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında futbolcular oruçlarını sahada açtı
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Futbol
Haber Giriş: 13.04.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında futbolcular oruçlarını sahada açtı

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Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında futbolcular oruçlarını sahada açtı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü, Giresun Çotanak Spor Kompleks'inde karşılaştı. İki takım futbolcuları, iftar saatinde oyun durunca oruçlarını sahada açtı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanan Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince futbolcular maç sırasında oruçlarını açtı.

Ankara Keçiörengücü’nde bir teknik ekip görevlisinin futbolculara hurma, su ve muz verdiği görüldü.

Giresun'daki maçta görevli basın mensupları ise saha kenarında oruçlarını açarken yemeklerini bir kedi ile paylaştı.

Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında futbolcular oruçlarını sahada açtı

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