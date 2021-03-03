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GeriFutbol Giresunspor, Altay yenilgisiyle elindeki krediyi harcadı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Giresunspor, Altay yenilgisiyle elindeki krediyi harcadı

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Giresunspor, Altay yenilgisiyle elindeki krediyi harcadı

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Süper Lig hedefine ulaşabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Keleş, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geride kalan hafta sahalarında Altay'a 2-1 kaybederek ellerinde bulunan krediyi harcadıklarını belirtti.

Bunun kendilerini üzdüğünü dile getiren Keleş, "Taraftarımızı üzdüğümüz için kendimizi kötü hissediyoruz. Yenseydik birçok şeyi aşmış durumda olacaktık ama önümüzde 10 maç daha var. Bunların hepsini kazanabilecek güçteyiz. İyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Önümüzde kazanacağımız maçlar var, yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz var. Hedefimize ulaşmak için elimizden geldiğince mücadelemizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Giresunsporun 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Giresunspor'un 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Keleş, Altay maçında galip gelip Süper Lig yolunda iyi bir avantaj elde edecekken, 16 maç sonra mağlubiyetle tanıştıklarını vurgulayarak, "Önümüzde Ümraniyespor maçı var, onu kazanarak telafi etmek istiyoruz. Biz güçlü bir camiayız. Tabii ki mağlubiyetler olacak. Bu olumsuz havadan çok çabuk kurtulup telafisini yapmak zorundayız. Takımımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızın mağlup olsak da desteği sürüyor. Ümraniyespor maçında bu kaybı telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Giresunspor, ligin 25. haftasında 7 Mart Pazar günü deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

 

Giresunspor, Altay yenilgisiyle elindeki krediyi harcadı

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