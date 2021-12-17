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Giresunspor Altay maçı, Süper Lig'in 17'nci Haftasının açılış mücadelesi olacak. Son haftalarda iyi bir ivme yakalayan ve geçtiğimiz hafta aldığı yarayı kapatmak isteyen Giresunspor, toparlanmaya çalışan Altay'ı konuk edecek. Peki, Giresunspor Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GİRESUNSPOR ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'nci Hafta mücadelesinde Giresunspor, Altay'ı konuk edecek. 17 Aralık Cuma günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.