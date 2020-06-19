Giresunspor Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Giresunspor Adanaspor maçı ile TFF 1. Lig kaldığı yerden devam ediyor. 29. hafta Giresunspor ile Adanaspor arasında oynanacak mücadeleyle perde açılacak. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Giresunspor Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri
Bir maç eksiği bulunan Giresunspor geride kalan 27 haftada topladığı 38 puanla 9. sırada yer alırken, Adanaspor ise 28 haftada 20 puan topladı ve küme düşme hattında yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.
Muhtemel 11'ler;
Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek, Landel, Valle, Özgür Can Özcan
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Roni, Celil Yüksel, Hakan Barış, Samican Keskin, Eren Keleş, Ahmet Dereli
Giresunspor Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Giresun Atatürk Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max 2
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