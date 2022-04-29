Giresunspor - Adana Demirspor maçı

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Ligde kalma mücadelesi veren GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u yenmesi durumunda ligin bitimine 4 hafta kala kümede kalmayı garantileyecek.

Maçta ilk devre oynanıyor

Giresunspor 1-0 Adana Demirspor

21' Umut Nayir

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Diabate, Umut.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha, Samet, Rassoul, Gökhan, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga.

Bu süreçte deplasman galibiyeti alan tek takım, sezonun 13'üncü haftasında Altay'ı İzmir'de 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'du. Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kazanan Giresunspor, tek galibiyetini Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yenerek aldı. Son üç haftada iki kez gole kapama yapan Karadeniz temsilcisi, daha önceki 17 karşılaşmalık süreçte sadece bir kez rakiplerine gol izni vermemişti.

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Son iki Süper Lig maçını toplam yedi gol yiyerek kaybeden Adana Demirspor, bu sezon üst üste üç yenilgi almadı. Deplasmanda oynadığı son üç karşılaşmada da rakip fileleri havalandıramayan Adana ekibinin daha uzun son serisi Eylül-Ekim 1994 arasındaki dört maçlık süreçte geldi.Bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un ardından çektiği şutların en büyük bölümünü ceza sahası dışından bulan takım Giresunspor. Toplamda ceza sahası dışından rakip kaleyi en fazla yoklayan ekip konumunda bulunan Adana Demirspor ise gollerinin %20'sini bu şekilde buldu.

2021/22 Süper Lig sezonundaki dördüncü golünü geçen hafta Fatih Karagümrük filelerine gönderen Giresunspor orta sahası Chiquinho, Benfica formasıyla önceki iki sezon çıktığı toplam 43 lig karşılaşmasında attığı gol sayısını yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de iki frikik golü atan tek oyuncu olan Matias Vargas, 2016/17'den bu yana bir sezonda üç serbest vuruş golü kaydeden ilk isim olmak istiyor.

Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçında da en az ikişer şut pası veren ancak asist yapamayan Yunus Akgün, öncesindeki üç dış saha karşılaşmasında dört asist yapmıştı. Son iki Süper Lig maçından puan çıkaramayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, üst üste 3+ karşılaşmalık yenilgi serisini en son Kasım-Aralık 2019 arasında Fiorentina'nın başına yaşadı.

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GİRESUNSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor Adana Demirspor maçı saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.