Canlı: Giresunspor - Adana Demirspor maçı

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Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, Giresunspor'a konuk oluyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Giresunspor 0-0 Adana Demirspor

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Seginho, Bajic

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Belhanda, Yusuf, Assombalonga, Onyekuru

Adana Demirspor ile oynadığı 10 Süper Lig maçının üçünü kazanabilen Giresunspor, bu galibiyetlerin tamamını evinde aldı.

Giresunspor ile Adana Demirspor arasında oynanan son yedi lig maçını ev sahibi takımlar kazanırken, bu karşılaşmaların altısında mağlup olan taraf gol sevinci yaşayamadı. İki ekip arasında daha önce oynanan 24 maç sadece altı iç saha galibiyetine sahne olmuştu.

Süper Lig’de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Giresunspor, tek galibiyetini bu statta Adana Demirspor’u 2-0 mağlup ederek aldı. Süper Lig’in açılış haftalarında oynadığı beş deplasman maçından sadece 1 puan çıkarabilen Adana Demirspor, tek puanını 1983/84’ün ilk karşılaşmasında Adana’da kazandı.

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Giresunspor, bundan önce Süper Lig’de geçirdiği yedi sezonun hiçbirine kayıpsız başlayamadı. Lig tarihinde açılış haftası galibiyeti alamayan takımlar arasında sadece iki ekip daha fazla sezonda boy gösterdi: Kayseri Erciyesspor ve Şekerspor. Süper Lig’de oynadığı son altı maçın beşini kaybeden Adana Demirspor tek galibiyetini kapanış haftasında Göztepe’yi 7-0 mağlup ederek alırken, puan çıkaramadığı beş karşılaşmada da 2+ gol yedi.

Geçen sezon Süper Lig’de en fazla pas arası ve uzaklaştırma yapan oyuncu, Giresunspor forması giyen Alexis Perez’di. Kariyerinde en fazla lig golü attığı iki sezondan birini geride bırakan Adana Demirspor forveti Mario Balotelli, 2021/22’de Giresunspor’a rakip olduğu tek karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Yabancı meslektaşlarını konuk ettiği altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Hakan Keleş, tek mağlubiyetini Vincenzo Montella’nın vatandaşı Francesco Farioli’nin çalıştırdığı Alanyaspor’dan aldı.

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Giresunspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giresunspor Adana Demirspor maçı saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.