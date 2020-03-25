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GeriFutbol Giresunspor, 30 Mart'ta çalışmalarına başlayacağına açıkladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 14:46,Son Güncelleme:/

Giresunspor, 30 Mart'ta çalışmalarına başlayacağına açıkladı!

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Giresunspor, 30 Mart'ta çalışmalarına başlayacağına açıkladı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 30 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbolcuların bir süredir çalışmalarını bireysel olarak evlerinde gerçekleştirdiği belirtildi.

Takımın 30 Mart Pazartesi günü Giresunspor tesislerinde toplanacağı aktarılan açıklamada, aynı gün saat 14.00'te yapılacak antrenmanla ligin kalan maçları için hazırlıklara başlanacağı kaydedildi.

Giresunspor, 30 Martta çalışmalarına başlayacağına açıkladı

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