Giresunspor 3-1 Göztepe (Maç Özeti ve Golleri)

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Süper Lig 27. hafta mücadelesinde GZT Giresunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla GZT Giresunspor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Umut Nayir, 51. dakikada Perez, 69. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydederken; Göztepe'nin tek sayısı ise 75. dakikada Di Santo'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından GZT Giresunspor puanını 29'a yükseltti ve 16. basamağa yerleşerek düşme hattından kurtuldu. Göztepe ise 27 puanla 17. sırada kaldı.

GALİBİYETİN MİMARI MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

GZT Giresunspor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Muhammed Gümüşkaya, Göztepe karşısında 1 gol ve 1 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.

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Öte yandan GZT Giresunspor, Süper Lig'de 6 maç sonra kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Sergio’nun ceza sahasına yerden kestiği topta oluşan karambolde Chiquinho’dan önce defans son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

26. dakikada sol kanattan Diabate’nin yaptığı ortanda ceza sahasında gelişine Sergio’nun vuruşu kaleci İrfan Can’da kaldı.

27. dakikada Muhammed Gümüşkaya’nın kullandığı köşe vuruşunda Umut Nayir iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Zeki Yavru’nun sağ kanattan ceza alanına yolladığı topa Umut Nayir müsait durumda dokunamadı.

41. dakikada sol kanattan Aziz Behich’in ortasını ceza alanı içerisinde kontrol eden Muhammed Gümüşkaya’nın dönerek vuruşu üstten auta gitti.

50. dakikada Chiquinho’nun pasıyla defansın arkasına sarkan Umut Nayir’in sert şutunu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi. Muhammed Gümüşkaya’nın kullandığı köşe atışında arka direkte Sergio'nun indirdiği topa Perez dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

69. dakikada Traore’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

75. dakikadaki ceza yayı üzerinde topla buluşan Santo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

Stat: Çotanak

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alparslan Dedeş xx

Giresunspor: Okan xx, Zeki xx (Pelupessy dk. 86 ?), Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx, Flavio xx, Chiquinho xx, Diabate xx (Traore dk. 46 xx), Serginho xx, Muhammed xx (Hayrullah dk. 75 x), Umut Nayir xxx (Balde dk. 85 ?)

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Balde, Champness, Douglas, Sergen, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Göztepe: İrfan Can xx, Kerim xx, Atakan xx (Aytaç dk. 64 xx), Atınç xx, Wilker xx, Berkan xx (Moubandje dk. 46 xx), Obinna xx, Soner xx (Rodrigues dk. 78 x) Tannane xx (Tijanic dk. 78 x), Halil xx, Cherif Ndiaye xx (Santo dk. 64 xxx)

Yedekler: Arda, Kahraman, Dino, Yalçın, Murat

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Umut Nayir (dk. 27), Alexis Perez (dk. 51), Muhammed Gümüşkaya (dk. 69) (Giresunspor), Franco Di Santos (dk. 75) (Göztepe)

Sarı kart: Obinna Nwobodo (Göztepe)

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