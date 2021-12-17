Giresunspor 3-1 Altay / Maç sonucu

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Giresun'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazanırken galibiyet golleri 31. dakikada Mogomed, 61. dakikada Balde, 72. dakikada Diabate'den geldi. Altay'ın tek golü ise 81. dakikada Poko'dan geldi.

Giresunspor'da kaleci Okan Kocuk, 90+4. dakikada kullanılan penaltıda kalesini gole kapattı.

Bu skorla 22 puana yükselen Karadeniz ekibi, 11. sırada yükseldi. 18 puanda kalan Altay ise 16. sırada yer aldı.

Ege temsilcisinin galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Mustafa Denizli'nin ekibi, bu maçlarda 7 mağlubiyet ve 3 yenilgi alarak 3 puan topladı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada Hayrullah’ın ara pasını alan Diabate’nin vuruşu kaleciden döndü. Seken topu defans uzaklaştırdı.

9. dakikada Diarra’nın defansın arkasına attığı topu Shapi ağlara yolladı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyonda Shapi’nin topa elle müdahale ettiğine hükmederek golü iptal etti.

18. dakikada defansın arakasında sarkan Aziz Behich’in ceza sahasına ortasında topu Shapi boş kale yerine dışarı attı.

31. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi’nin ceza alanı sol çaprazından vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx, Ali Tuna xx, Onur Özütoprak

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Pelupessy xx, Sergio xx, Traore xx, Balde xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx, Shapi xxx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Doukara, Umut, Champness, Douglas, Emre, Sergen, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Altay: Mateusz xx, Naderi xx, Ahmet Yasser xx, Radriguez xx, Poko xx, Tamayo xx, Murat xx, Thiam xx, Eren xx, İbrahim xx, Cebrail xx

Yedekler: Cihan, Björkander, Aka, Ceyhun, Kappel, Zeki, Bamba, Thaciano, Paixao, Tugay

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Shapi Suleymanov (dk. 31) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Murat Akça, Ahmet Yasser (Altay), Alexis Perez (Giresunspor)