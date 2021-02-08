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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 23:49 | Son Güncelleme:

Giresunspor: 2 - Bursaspor: 1

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Giresunspor: 2 - Bursaspor: 1
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TFF 1. Lig 20. hafta kapanış maçında Giresunspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Giresunspor: 2 - Bursaspor: 1
Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna
Giresunspor: Onurcan Piri, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Sadi Karaduman, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Serginho, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 83 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 89 Traore), Balde (Dk. 70 Uzodimma)
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Emirhan Aydoğan, Ozan İsmail Koç, Özer Hurmacı (Dk. 83 Kadir Yiğit), Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk (Dk. 6 Kerem Kök, Dk. 57 Abdullah Tazgel), Aykut Akgün (Dk. 83 Şamilcan Bahçeli), Taha Altıkardeş, Burak Altıparmak, Batuhan Kör, Eren Güler (Dk. 46 Hasan Basri Ünal)
Goller: Dk. 13 ve 14 Balde (Giresunspor), Dk. 38 Emirhan Aydoğan (Penaltıdan) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Hayrullah Bilazer, Dk. 65 Serginho (Giresunspor), Dk. 10 Kerem Kök, Dk. 61 Özer Hurmacı (Bursaspor)

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