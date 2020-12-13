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Futbol
Haber Giriş: 13.12.2020 - 22:29 | Son Güncelleme:

Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0

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Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0
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TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip, Erkan Zengin'le bir penaltıdan yararlanamadı.

Futbol: TFF 1. Lig - Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 0
Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Gökhan Barcın
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman (Dk. 17 Sergen Piçinciol), Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Erol Can Akdağ, Sergio, Nalepa (Dk. 74 Milinkovic), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 88 Kerem Kalafat), Balde
Adana Demirspor: Zubas, Süleyman Koç (Dk. 46 Chedjou), Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Traore, Volkan Şen (Dk. 46 Mehmet Akyüz), Erkan Zengin (Dk. 46 Yunus Akgün), Dibba (Dk. 76 Lanzafame)
Goller: Dk. 9 Nalepa (Penaltıdan), Dk. 90 4 Balde (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Zubas, Dk. 33 Erkan Zengin (Adana Demirspor), Dk. 33 Hüsamettin Tut (Giresunspor)

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