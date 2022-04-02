Giresunspor 2 - 2 Sivasspor (Maç özeti)

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Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Maçın ilk yarısını 2-0 yenik tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda geri döndü ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un golleri, 39. dakikada Kayode ve 44. dakikada Max Gradel'den geldi. Giresunspor'un geri dönüşü, 73 ve 79. dakikalarda Umut Nayir'in golleriyle gerçekleşti.

Bu sonuçla Giresunspor, puanını 36 yaptı. Sivasspor ise 41 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Sivasspor’un kullandığı serbest vuruşta Faycal Fajr’ın ortasına ceza alanı içerisinde Yatabare kafayı vurdu. Top kaleci Okan’da kaldı.

31. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate’nin vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

39. dakikada Uğur Çiftçi’nin sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında top kaleci Okan’dan sekip Kayode’ye çarpıp ağlara gitti. 0-1

44. dakikada Erdoğan’ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Gradel kafayla topu ağlara gönderdi. 0-2

İKİNCİ YARI

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47. dakikada Hayrullah’ın pasında Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

56. dakikada Gradel’in kullandığı köşe vuruşuna Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

60. dakikada Flavio’nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken topu kucağından kaçırdı ve sonra tekrar kontrol etti.

71. dakikada Gradel sol kanattan ceza alanına girdi. Rakibinden sıyrılıp çektiği şutta kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi.

73. dakikada Chiquinho’nun kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

80. dakikada Diabate’nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Umutt Nayir meşin yuvarlağı ağlaya yolladı. 2-2



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Giresunspor: Okan x, Diarra x, Traore xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx, Muhammed xx (Shapi xx dk. 60 x), Chiquinho xx, Flavio xx (Balde xx dk. 76 x), Umut xxx

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Goutas xx, Caner xx, Gradel xxx (Sefa xx dk. 87 ?), Erdoğan xx, Ulvestad xx, Hakan xx (Cofie xx dk. 79 ?), Fajr xx (Kerem Atakan xx dk. 66 x), Kayode xx (Pedro xx dk. 46 x), Yatabare xx

Goller: Kayode (dk. 39), Gradel (dk. 44) (Sivasspor), Umut Nayir (dk. 73, 80) (Giresunspor)

Sarı kart: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)