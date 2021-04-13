Giresunspor 2 - 1 Ankara Keçiörengücü (Maç özeti)

TFF 1inci Lig’de 30’uncu haftada Giresun'da oynanan maçta GZT Giresunspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

7. dakikada kaleci Metinin uzun oynadığı top ceza sahası çizgisi üzerinde Diarranın ayağından sekti ve Ezenin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

14. dakikada Mehmet Taşın ceza yayının üzerinden sert şutu kaleci Metinde kaldı.

15. dakikada orta alandan sağ kanada atılan pasta Diarra hata yaptı, Barış Alper sağ çaprazdan içeri doldurdu. Penaltı noktasında topla buluşan Cemin vuruşunu Hayrullah çizgi üzerinden çıkardı, dönen topu Eze ağlarla buluşturdu: 0-1.

19. dakikada Erenin pasını alan Nalepa bekletmeden Sergioyu kaçırdı. Sergio sağ kanattan kale önüne yerden bir pas çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Balde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

25. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışına Eren çok iyi yükseldi. Kaleci Metini geçen topu Soner çizgi üzerinden bir kez daha kornere gönderdi.

43. dakikada Sergionun ara pasında Metin ile karşı karşıya kalan Erenin vuruşunu kaleci Metin güçlükle önledi. Sonrasında savunmada Sonere çarpan top kornere gitti.

47. dakikada Giresunsporda kazanılan serbest vuruşu Nalepa yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdi. Metin köşeden çıkardı, seken top Diarranın önünde kaldı, kapanan savunma tehlikeyi kornere savuşturdu.

69. dakikada Hüsamettin sol kanattan penaltı noktasına bir pas çıkardı, Eren topun üzerinden atladı, Balde sol ayağıyla uzak köşeyi düşündü ancak kaleci Metin güzel bir refleksle topu çıkardı.

79. dakikada Traorenin kullandığı köşe atışına çok iyi yükselen Eren Tozlu meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı uzak köşeye gönderdi: 2-1.

90+1. dakikada Hayrullah sağdan ortaladı, Traore kaleciden önce araya girdi ancak topu auta gönderdi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve GZT Giresunspor rakibini 2-1 mağlup etti.

STAT: Giresun Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Mehmet Emin Tuğral

GZT GİRESUNSPOR: Tolgahan, Hayrullah, Sergen, Diarra (Dk. 63 Erol Can), Hüsamettin, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 76 Traore), Sergio, Caner Hüseyin (Dk. 76 Uzodimma), Eren, Balde (Dk. 83 Sadi)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Abdulkadir, Mehmet Tayfun, Fatih, Soner, Süleyman, Cem (Dk. 87 Edin), Burak (Dk. 87 Ilır Mustafa), Barış Alper, Uğur (Dk. 90+2 Melik), Eze (Dk. 46 Dialiba)

GOLLER: Dk. 19 Balde, Dk. 79 Eren (Giresunspor) - Dk. 15 Eze ( Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Nalepa, Mehmet Taş (GZT Giresunspor) - Mehmet Tayfun, Süleyman, Abdulkadir, Dialiba (Ankara Keçiörengücü)

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