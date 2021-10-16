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Giresunspor 2 - 0 Çaykur Rizespor (Maç özeti)

#Süper Lig#Giresunspor#Çaykur Rizespor
Giresunspor 2 - 0 Çaykur Rizespor (Maç özeti)

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Rakibini 2-0 yenen Giresunspor, üst üste 2. galibiyetini aldı.

Giresunspor - Rizespor maçından fotoğraflarGiresunspor - Rizespor maçından fotoğraflar
Giresunspor - Rizespor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Milli ara öncesinde Göztepe'yi 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Karadeniz ekibi, Rizespor'a karşı da kazanmayı başardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Selim Ay kendi kalesine ve 90+4'te Champness kaydetti. Konuk ekipte Tyler Boyd, 12. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Üst üste 2. galibiyetini alan Giresunspor, puanını 8'e yükseltti. Art arda 7. yenilgisini alan Rizespor ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Çaykur Rizespor atağında Cemali Serter, defans oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yerden Bolesei'ye topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönlenen topa Perez son anda ayak koydu ve meşin yuvarlağı GZT Giresunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.
21. dakikada Emre Taşdemir'in GZT Giresunspor yarı sahasından uzun pasına Umut Nayır hareketlendi. Ceza sahası içerisinde Holmen ile mücadele eden Umut Nayır'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, Umut Nayır'ın, Holmen'e faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
33. dakikada Süleymanov ceza sahasına yaptığı ortada Emre Taşdemir boş pozisyonda arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top direğin üstünden az farkla auta gitti.

 

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#Süper Lig#Giresunspor#Çaykur Rizespor

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