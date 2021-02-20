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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2021 - 19:12 | Son Güncelleme:

Giresunspor: 1 - Ankaraspor: 0

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Giresunspor: 1 - Ankaraspor: 0
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TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor, sahasında Ankaraspor'u 1-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Giresunspor: 1 - Ankaraspor: 0
Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Diarra, Sergen Piçinciol, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 73 Uzodimma), Serginho (Dk. 90 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 59 Erol Can Akdağ), Caner Hüseyin Bağ, Balde
Ankaraspor: Tomas, Ali Ülgen (Dk. 83 Aydın Karabulut), Mudimu, Ercan Yazıcı, Levent Gülen, Mahmut Akan (Dk. 46 Engin Bekdemir), Doğukan Efe (Dk. 68 Barış Zeren), Halil İbrahim Esen (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Tevfik Altındağ, Olatunbosun, Pedersen (Dk. 56 Umar Basit)
Gol: Dk. 17 Caner Hüseyin Bağ (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Mahmut Akan, Dk. 77 Umar Basit (Ankaraspor), Dk. 41 Serginho, Dk. 45 1 Sergen Piçinciol, Dk. 56 Nalepa (Giresunspor)

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