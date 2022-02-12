Giresunspor 1-2 Fenerbahçe (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında GZT Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip 2. dakikada Chiquinho'nun golüyle öne geçti. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Enner Valencia ve 53. dakikada Dimitrios Pelkas getirdi.

Giresunspor'da Alexis Perez, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de ise sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı geçen Altay Bayındır, 105 gün sonra formasına kavuştu.

Bu sonucun ardından ligde iki maç, deplasmanda ise 5 maç sonra galibiyet alan Fenerbahçe puanını 40'a yükseltti. Sarı-lacivertli takım deplasmanda son olarak Galatasaray'ı yenmişti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Diabate’nin pasıyla topla buluşan Chiquinho ceza yayı üzerinden çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

8. dakikadaki Miha Zajc’in ceza sahası dışından sert şutu yandan auta gitti.

11. dakikada sağ kanattan Sergio’nun ortasında arka direkte Chiquinho meşin yuvarlağı müsait durumdaki Diabate’ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

22. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu kornere çeldi.

23. dakikada Sergio’nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Traore'nin gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.

30. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ara pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

37. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe atışında seken topu takip eden Suleymanov’un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Altay’da kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



53. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas kendi sahasından alarak taşıdığı topu ceza alanına girip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

58. dakikada Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Szalai kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

80. dakikada sol kanattan Aziz Behich’in kestiği ortaya arka direkte Suleymanov kafayı vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada Pelkas’ın pasına hareketlenen Valencia, ceza alanına girmek üzereyken Alexis Perez’in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Zorbay Küçük, Perez’i direkt kırmızı kartla oyundan attı.

86. dakikada Valencia'nın pasında Berisha’ya topal buluştu, Berisha’nın vuruşu auta gitti.

90+2’de ceza sahası dışında topla buluşan Valencia’nın kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

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Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx, Mert Güzenge

Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Alexis Perez x, Aziz Behich xx (Sergen dk. 84 ?), Traore xx (Muhammed dk. 60 x), Flavio xx, Serginho xx (Balde dk. 60 x), Diabate xx, Chiquinho xxx, Umut xx (Suleymanov dk. 19 xx)

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Douglas, Hayrullah, Fatih,

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Kim xx, Szalai xx, Ferdi xx, Sosa xx, Osayi- Samuel xx (Burak Kapacak dk. 87 ?), Zajc xx (Pelkas dk. 46 xxx), Mert Hakan xx, Rossi xx (Serdar Dursun xx dk. 46 (Berisha xx dk. 56)), Valencia xxx (Arda dk. 90+6 ?)

Yedekler: Berke, Osman, Serdar Aziz, Tisserand, Çağatay, Burak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Francisco (dk. 2) (Giresunspor), Valencia (dk. 30), Pelkas (dk. 54) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Perez (dk. 82) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Szalai, Altay, Mert Hakan, Ferdi (Fenerbahçe), Chiquinho, Zeki Yavru (Giresunspor)