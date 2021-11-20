Giresunspor 1-0 Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Haberin Devamı

Giresunspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'ndaki mücadeleyi Giresunspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 70. dakikada penaltıdan Fousseni Diabate attı.

Yeni Malatyaspor'un 79. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra galibiyet alan Giresunspor puanını 13'e çıkardı, art arda 3. mağlubiyetini alan Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

GZT GİRESUNSPOR 1-0 ÖZNÜR KABLO YENİ MALATYASPOR

GOL: 70' Diabate (P)



İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

GZT Giresunspor: Okan Koçuk, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Pelupessy, Flavio, Suleymanov, Serginho, Diabate, Doukara.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih Kaya, Sadık, Wallace, Hafez, Aabid, Chouiar, Mallan, Mustafa, Adem, Kubilay.

MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada atılan uzun pasta sağ kanattan hareketlenen Suleymanov ceza sahası içerisinde topu kafayla aşırtmak istedi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

8. dakikada Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Adem Büyük kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi.

10. dakikada köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası önünden vuran Suleymanov'un şutu üstten dışarıya gitti.

20. dakikada ceza sahası sağ çizgisine inen Sergio topu içeriye çevirdi. Kale çizgisine paralel giden topu Doukara'dan önce topu savunmada Haddadi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Diabate ceza sahası sağ ön çaprazında yerde kaldı. Suleymanov'un kullandığı frikikte topu kaleci Ertaç kontrol etti.