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Futbol
Haber Giriş: 21.11.2020 - 21:42 | Son Güncelleme:

Giresunspor: 0 - Yılport Samsunspor: 0

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Giresunspor: 0 - Yılport Samsunspor: 0
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TFF 1. Lig'in 10. haftasında Giresunspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig - Giresunspor: 0 - Yılport Samsunspor: 0
Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Mehmet Akıncık
Giresunspor: Tolgahan Acar, Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman, Diarra, Hüsamettin Tut, Caner Hüseyin Bağ, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 88 Erol Can Akdağ), Eren Tozlu (Dk. 75 Uzodimma), Serginho, Balde (Dk. 84 Milinkovic)
Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu, Vukan Savicevic (Dk. 67 Buğra Çağıran), Guido Koçer (Dk. 81 Ahmethan Köse), Gökhan Alsan (Dk. 81 Kubilay Yavuz), Burak Çalık (Dk. 67 Gyasi), Nadir Çiftçi
Sarı kartlar: Dk. 21 Caner Arıcı, Dk. 89 Ferhat Çulcuoğlu (Samsunspor), Dk. 76 Hayrullah Bilazer, Dk. 76 Sadi Karaduman, Dk. 88 Uzodimma (Giresunspor)

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