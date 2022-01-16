Giresunspor 0-2 Kasımpaşa (Maçın özeti ve goller)

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında GZT Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçı Kasımpaşa 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 12. dakikada Mortadha Ben Ouannes ve 65. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti.

Giresunspor'da Joey Pelupessy 30. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu sezon deplasmanda ilk kez kazanan Kasımpaşa puanını 21'e çıkardı. Giresunspor ise 25 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar



12’nci dakikada sağ kanattan çizgiye inen Ahmet Engin ortaladı, Hajradinovicin kafa vuruşu sol direkten döndü, Ben Ouanes meşin yuvarlağı ayak içiyle boş kaleye gönderdi: 0-1.



27’nci dakikada Ben Ouanes ortaladı, kaleci Okan Kocuk topu yumrukla uzaklaştırdı. Topu alan Travnikin boş kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp auta gitti.



30’uncu dakikada ceza sahası yayı içinde rakibine sert giren Pelupessy, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



35’inci dakikada Giresusporun geliştirdiği ilk ciddi atakta Hayrullah sol kanattan ortaladı, Diabetein vuruşu defanstan döndü, dönen topu tekrar kontrol eden Diabete bu defa kaleciyi geçemedi.



41’inci dakikada sağ kanattan Aziz Behich topu yerden ceza alanı içine gönderdi, Balde gelişine vurdu, Ertuğrul parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



63’üncü dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Balde topu elle kontrol etti. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Mustafa Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımının ikinci golüne imza attı: 0-2.



72’nci dakikada Giresunsporda Perez uzaklardan şansını denedi, yerden seken topu kaleci Ertuğrul son anda kornere gönderdi.



85’inci dakikada sağ kanattan Champness ortaladı, Umut’un kafa vuruşu üst direğe çarpıp auta gitti.



Müsabaka deplasman ekibinin 2-0’lık üstünlüğü ile son buldu.

İLK 11'LER

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Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Hayrullah, Pelupessy, Flavio, Diabate, Zeki, Sergio, Balde

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

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