Giresunspor 0-2 BB Erzurumspor

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Giresunspor, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadeleyi BB Erzurum 2-0’lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından BB Erzurumspor puanını 56'ya çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi.



Maçtan dakikalar

3. dakikada BB Erzurumspor’da Jugurtha Hamroun rakip sahanın solundan ceza sahasına girerek topu kaleye yolladı. 0-1

26. dakikada Giresunspor’da Del Valle orta sahadan getirdiği topu Milinkovic’e yolladı. Milinkovic’in çektiği şut Kaleci Sehic’te kaldı.

41. dakikada BB Erzurunspor’da Ömer Şişmanoğlu’nun pasını Emrah Başsan ceza sahasından ağlara yolladı. 0-2

44. dakikada Giresunspor’da ceza sahasında topa sahip olan Dell Valle kaleyi yokladı. Top Kaleci Sehic’te kaldı.

47. dakikada Giresunspor’da orta sahadan gelen topu kontrol eden Muhammed Himmet gole çok yaklaşarak topu az bir farkla kalenin üzerinden auta attı.

50. dakikada Giresunspor’da Milinkovic, Rusescu’dan gelen pası kaleye gönderirken, top direkten döndü.

59. dakikada Giresunspor rakip sahada baskı kurarak Milinkovic’in pasını değerlendiren Veysel, topu kalenin üzerinden auta attı.

73. dakikada Giresunspor’da Dell Valle orta sahadan kaleye kadar getirdiği topu rakip oyuncularla girdiği mücadelede auta çıkardı.



Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Murat Altan xx

Giresunspor: Metin x, Numan xx, Ahmet Kesim xx (Berkan dk. 59 xx), Mehmet Taş xx, Rusescu xx (Özgür dk. 70 xx) Ahmet İlhan xx (Muhammed Himmet xx dk. 46), Marco Mılınkovıc xx (Tanase dk. 70 xx ), Murat Akça xx, Del Valle xx, Da Silva xx, Veysel Karani xx (Alpay dk. 84 ?)

Yedekler: Onurcan, Arda, Atakan, İshak, Ertuğrul

Teknik Sorumlu: Hakan Bulut

BB Erzurumspor: İbrahim Sehıc xxx, Antoine xx, Hasan Hatipoğlu xx (Aykut dk. 87 ?), Mehmet Murat Uçar xx, İbrahim Akdağ xx, Emrah xxx (Cenk dk. 66 x), Jugurtha Hamroun xx (Hasan Ayaroğlu dk. 77 x), Ömer (Oltan dk. 66 x), Mucahit xx, Jasmin xx, Osman xx

Yedekler: Kayacan, Mickael, İbrahim Sissoko

Teknik Sorumlu: Mehmet Özdilek

Goller: Jugurtha Hamroun (dk. 3), Emrah Başsan (dk. 41) (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Murat Akça, Numan, Berkant (Giresunspor), Jugurtha Hamroun, Oltan (BB Erzurumspor)

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