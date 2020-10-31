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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Giresunspor 0-1 Ümraniyespor

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Giresunspor 0-1 Ümraniyespor
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TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Emrah Ünal, Hakan Karabalcık
Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra (Dk. 90 Mehmet Taş), Hüsamettin Tut, Sadi Karaduman, Kerem Kalafat (Dk. 68 Hayrullah Bilazer), Nalepa, Uzodimma (Dk. 72 Erol Can Akdağ), Traore (Dk. 68 Serginho), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu (Dk. 91 Yasin Ozan), Balde
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Fernandes,
Glumac, Erkan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin), Gökhan Süzen,
Gomis (Dk. 80 Muammer Deniz Taşkan), Hasan Batuhan Artarslan, Kevin Mayi (Dk. 80 Turgut Doğan Şahin), Zivkovic (Dk. 50 Hüseyin Çolak)
Gol: Dk. 22 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Traore, Dk. 51 Nalepa, Dk. 57 Hüsamettin Tut, Dk. 73 Balde, Dk. 89 Diarra (Giresunspor), Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 90 Ercan Coşkun (Ümraniyespor)

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