Giresunspor 0 - 1 Trabzonspor (Maç özeti)

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaştı.

Karadeniz derbisinde rakibini 1-0 yenen bordo-mavililer, ligde 3'te 3 yapmayı başardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 7. dakikada Nwakaeme kaydetti.

Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 9'a yükseltti. Giresunspor ise ligde çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topa kaleci Okan Kocuk'un müdahalesi yetersiz kaldı. Nwakaeme'nin dokunuşuyla top ağlara gitti: 0-1

23. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

29. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan yaptığı ortada Zeki Yavru'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.

36. dakikada Flavio, sağdan topu ceza sahası içerisine gönderdi. Umut Nayir'in şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahası içinde seken topa, Zeki Yavru vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

37. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

İKİNCİ YARI

58. dakikada Flavio'nun pasında sağ çaprazdan Zeki Yavru'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Serginho'nun sağdan ortasında yükselen Sankhare'nin altıpas önünden kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

70. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Siopis'in attığı şutta kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

86. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Koita'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahale ettiği top kornere gitti.

90+3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası önünden attığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90 2 Hayrullah Bilazer), Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Serginho, Aziz Eraltay (Dk. 46 Sankhare), Pelupessy (Dk. 87 Champness), Flavio, Diabate (Dk. 75 Balde), Umut Nayir (Dk. 46 Doukara)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Abdülkadir Ömür (Dk. 59 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 59 Siopis), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 75 Koita)

Gol: Dk. 7 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Bakasetas, Dk. 25 İsmail Köybaşı, Dk. 72 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 44 Pelupessy (GZT Giresunspor)

MAÇTAN NOTLAR

Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Keleş, Traore'nin yerine yeni transfer Aziz Behich'e, forvet hattında ise Balde'nin yerine Umut Nayir'e forma verdi. Yeşil-beyazlılarda cezalı olan Hüsamettin ise kadroda yer almadı.



HAKAN KELEŞ PRO LİSANS ALDI



Giresunspor'da Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarında pro lisanssız iki maça çıkma hakkını kullanan teknik direktör Hakan Keleş, Trabzonspor müsabakası öncesi bu sorunu çözüme kavuşturdu. Kurallara göre Süper Ligde iki maça pro lisanssız çıkılabilirken, 49 yaşındaki teknik adam pro lisans alamasaydı, Trabzonspor karşılaşmasında saha kenarında olamayacaktı.



ABDULLAH AVCI'DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ligde geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçındaki ilk 11ine göre iki mecburi değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı bulunan Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür'e, yine sakatlığı bulunan Bruno Peresin yerine de Serkan Asana 11de görev verdi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Trondsen, Cornelius ve Dorukhan Toköz de maç kadrosunda yer almadı.



ABDÜLKADİR ÖMÜR KAFİLEYE ÇARŞIBAŞINDAN KATILDI



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcının maçın bir gün öncesinde kulüp tesislerinde yapılan kamp uygulamasına son vermesi nedeniyle futbolcular maç günü tesislere gelerek takıma katılıyordu. Bu doğrultuda Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Abdülkadir Ömür de, Giresun'a kara yolu ile giden bordo-mavili kafilenin takım otobüsüne, yol güzergahında olduğu için bu ilçede dahil oldu.



DENSWIL İLK KEZ KADRODA



Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta içerisinde kadroya karılan yeni transfer Stephano Denswil, Giresunspor ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Takımla birlikte tek idmana çıkabilen Denswil, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.