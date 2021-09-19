Giresunspor 0 - 0 Konyaspor (Maç özeti)

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Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçı kaybeden Karadeniz ekibi, Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve ligdeki ilk puanını kazandı.

İlk 4 maçta 10 puan toplayan Konyaspor yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 11'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Doukara rakip sahada kaptığı topu Sergio'ya aktardı. Sergio, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşunda sol köşeye giden topu kaleci Sehic güçlükle kontrol etti.

23. dakikada Serdar Gürler'in yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda topa Orcan Piri sahip oldu.

34. dakikada Doukara'nın ara pasında Diabete ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Diabete'nin vurduğu topa son anda Ahmet Çalık müdahale etti ve kornere attı.

İKİNCİ YARI

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66. dakikada Flavio'nun hatalı geri pasında top Ahmed Hassan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top sağ direkten döndü.

82. dakikada sağ kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında ceza sahasında Balde topa gelişine vurdu. Kaleci Sehic üzerine gelen topu kontrol etti.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Zeki Yavru, Aziz Eraltay, Traore (Dk. 86 Pelupessy), Diabate (Dk. 77 Emre Taşdemir), Perez, Sergio, Flavio, Süleymanov (Dk. 76 Balde), Doukara (Dk. 63 Umut Nayir)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Endri Çekici (Dk. 88 Ebunge), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 64 Ahmed Hassan), Michalak (Dk. 46 Rahmanovic), Skubic, Cikalleshi (Dk. 90 5 Adil Demibağ)

Sarı kart: Dk. 43 Perez (Giresunspor), Dk. 63 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)