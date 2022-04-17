Giresunspor 0-0 Beşiktaş (Maçın özeti)

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde de gol olmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Deplasmanda 3 maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş'ın puanı 51, Giresunspor'un ise 40 oldu.

ISMAEL 5 PUAN TOPLADI

Siyah-beyazlıların başında 3 maça çıkan Valerien Ismael, 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada gelişen Giresunspor atağında Suleymanov’un ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan auta gitti.

9. dakikadaki Giresunspor atağında Chiquinho’nun ceza alanı üzerinden kaleyi yokladığı pozisyonda top yandan auta çıktı.

10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal’ın şutu kaleci Okan Kocuk’ta kaldı.

Haberin Devamı

18. dakikada Can Bozdoğan’ın pasını ceza alanı içerisinde kontrol eden Batshuayi’nin şutunu kaleci Okan son anda ayaklarıyla uzaklaştırdı.

39. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın taşıdığı topla buluşan Alex Teixeira’nın şutu yandan auta çıktı.

41. dakikadaki Beşiktaş atağında Rıdvan Yılmaz’ın ceza alanı dışından şutu üstte auta gitti.

44. dakikada Ghezzal’ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.

47. dakikada Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Sergio’nun ceza alanına kestiği topu Rıdvan uzaklaştıramadı, Umut Nayir’in vuruşu kaleci Ersin’den döndü, seken topu defans kornere çeldi.

48. dakikada Chiquinho’nun kullandığı köşe vuruşuna Sergen Piçinciol’un kafa vuruşu yanda auta gitti.

51. dakikada Giresunspor gole çok yaklaştı. Kaleci Ersin’in hatasında topu kapan Shapi Suleymanov’un şutu kaleci Ersin’de kaldı.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho, Suleymanov, Serginho, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Giresunspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Haberin Devamı