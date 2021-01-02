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Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Giray Bulak: 'Trabzonspor kendi insanıyla yücelir'

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Giray Bulak: 'Trabzonspor kendi insanıyla yücelir'
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30 yıldır teknik adam olarak Türk futboluna hizmet eden Giray Bulak, bünyesinden yetiştiği ve bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor’la ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Spor Arena Plus dergisinin ocak sayısında İsmail Er’e röportaj veren Giray Bulak, Trabzonspor’u zor günlerin beklediğini iddia ederek şunları söyledi:

“Trabzonspor gerçekten önemli oyuncular kaybetti. Ama asıl önemli olan özgüvenini ve birlikteliğini kaybetti. Trabzonspor’u zor günler bekliyor. Başkalaşma yaşanması ve kendi insanlarını reddetmesi buna sebep oluyor. Kendi liderini yaratıp etrafında toplansalar işler düzelecek. Bu gerçeği bilmeyenler Trabzonspor’un toparlanmamasına neden oluyor.”

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