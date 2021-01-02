Giray Bulak: 'Trabzonspor kendi insanıyla yücelir'

Spor Arena Plus dergisinin ocak sayısında İsmail Er’e röportaj veren Giray Bulak, Trabzonspor’u zor günlerin beklediğini iddia ederek şunları söyledi:

“Trabzonspor gerçekten önemli oyuncular kaybetti. Ama asıl önemli olan özgüvenini ve birlikteliğini kaybetti. Trabzonspor’u zor günler bekliyor. Başkalaşma yaşanması ve kendi insanlarını reddetmesi buna sebep oluyor. Kendi liderini yaratıp etrafında toplansalar işler düzelecek. Bu gerçeği bilmeyenler Trabzonspor’un toparlanmamasına neden oluyor.”