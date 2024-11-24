Giovanni van Bronckhorst'tan yenilgi sonrası açıklama: Sorumluluk hissediyorum

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Süper Lig'de Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un sözleri;

Benim için büyük bir üzüntü. Hayal kırıklığı! Maça bu şekilde başlamak istiyorduk, 10-11. dakikada 2-0 öne geçtik. İstediğimiz buydu. Enerji ve tutku üst düzeydeydi. Duran toplardan çok savunmasız şekilde 2 gol yedik, 2-2 oldu. Sonra oyunun içine giremedik. 3. golü atmayı istedik. Geçişlerde savunmasız kaldık ve 2 kez cezalandırıldık. Dönen toplar önemliydi, söylemiştim. Rakip daha fazla dönen top kazandı.

DÖNÜŞ YAPMAK ZOR OLUYOR

Skor 3-2 olduğunda oyuncularımız skordan dolayı da gerginleştiler, normal oyunumuzdan uzaklaştık. Bu durumdan dönüş yapmak zor oluyor. Çok üzücü bir durum ve şahsen de sorumluluk hissediyorum bu durumdan.

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DAHA İYİ SAVUNMA YAPMALIYIZ

Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Duran toplar bir savaştır. İlk teması siz yapmalısınız. Rakip bu konuda iyiydi. Harika başladık, herkes olumluydu. Gelişme göstermeniz gerekiyor. Son maçlar hep birebir mücadele şeklinde oynanıyor. Buralarda mücadele etmeniz, top sizdeyken güvenli olmanız lazım. Bu olmadı. Dönen toplarda geçiş fırsatı oluyor. Rakip boşlukları, bizim kullandığımızdan daha iyi kullandı. Alanları daha iyi kullandılar.

ŞAMPİYONLUKTAN BAHSETMEK İÇİN...

Baskıyı her zaman hissediyorum ama ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz? Ligi mart ve nisan aylarına götürmemiz gerekir. Şampiyonluktan bahsetmek için iyi başlamalı, iyi götürmeli ve mart-nisan aylarında oralarda olmalısınız. Maçlardan önce bunlardan bahsetmek gerek. Ben realist