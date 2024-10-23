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Giovanni van Bronckhorst'tan kaleci ve Galatasaray derbisi sözleri

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#UEFA AVRUPA LİGİ#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorsttan kaleci ve Galatasaray derbisi sözleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 20:05

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Lyon ile oynanayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Lyon ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Lyon'a konuk olacak.

Kritik karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

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Giovanni van Bronckhorst açıklamasına, “Ankara'daki olayda etkilenen aileler için konuşmalıyım. Kalbimiz onlarla beraber. Türk milletiyle birlikteyiz. İyi savunma yapmaya çalışacağız. Maça gelirsek topu olabildiğince ayağımızda tutmalıyız. Geçiş hücumlarında etkili olabilecek bir takım bu nedenle oldukça dikkatli olmak zorundayız.“ ifadelerini kullanarak başladı.

KALECİ AÇIKLAMASI

Deneyimli çalıştırıcı sözlerinin devamında kaleci problemine değinerek, “Mert yanımızda olamayacak. Umarım en kısa zamanda döner. Ersin iyileşme döneminde. Son 1-2 antrenmanda bizimleydi. İdmandan sonra durumuna bakacağız. Umuyorum o da oynayabilecek durumda olacak yarın.“ açıklamasında bulundu.

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Giovanni van Bronckhorsttan kaleci ve Galatasaray derbisi sözleri

'28 OYUNCU GİTTİ, 8 OYUNCU GELDİ'

Bronckhorst "Takımımızda geçen seneye göre ciddi değişiklikler var. 28 oyuncu gitti, 8 oyuncu geldi. Bunun için alışma süreci gerekiyor. Avrupa'da ilk iki maçı kaybedince, geçen sene de başarısız bir sezon da geçince asıl amacımız kalan maçlarda durumu değiştirmek. Hala sezonun başındayız." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA

Beşiktaş Teknik Direktörü van Bronckhorst; "Ben teknik direktörüm ve maç maç düşünmek zorundayım. Şu an öncelikli olan maç Lyon. Birçok derbi maçında yer aldım. İyi bir maç oynamayı istiyoruz tabii ki."diyerek sözlerini noktaladı.

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#UEFA AVRUPA LİGİ#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst

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