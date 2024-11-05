Giovanni van Bronckhorst'tan basın toplantısında oyuncularına mesaj: Çok işimiz var | Transfer, keşke...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak olan maç öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Siyah - beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Cher Ndour, Malmö karşılaşmasının öncesinde açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Ndour, "Yarın zor bir maç olacak. Fiziksel olarak zor bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bizim daha kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kalitemizle ve taraftarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. Burada çok mutluyum gerçekten. Büyük bir takımın oyuncusuyum. Büyük taraftarı olan takımda oynadığım için çok mutluyum. Hocama çok teşekkür ediyorum bana şans verdiği için." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları ise şu şekilde:

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"Dördüncü maçımızı oynayacağız. Lyon deplasmanında kazanmak çok önemliydi. Bu şekilde devam etmeliyiz. İçeride oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. İçerideki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Yarın için o yüzden önemli bir maç olacak. Özellikle cumartesi gününden sonra bir reaksiyon vermek istiyoruz."

"MUSTAFA VE SEMİH İYİ SEÇENEKLER"

"Sistem değiştirmeyeceğim. Ciro yok, Milot ve Paulista takımdan ayrılardı. Ancak biz olan oyuncularla oynayacağız. Yarın en iyi tercihimiz ne olacak göreceğiz. Mustafa ve Semih bizim için iyi seçenekler."

"RAFA 10 NUMARADA RAHAT HİSSEDİYOR"

"Rafa, Lyon maçının son bölümünde bu bölgelerde oynadı. Oyuncuların rahat olduğu yerde oynamasına dikkat ediyoruz. Rafa, 10 numarada kendisini rahat hissediyor. Bizim için gerekirse ekstra bir opsiyon ama orta sahada daha tehlikeli kendisi."

RASHICA VE PAULISTA OYNAYACAK MI?

"Rashica ve Paulista idman yaptı. Bugün de idmandaydılar. İkisi de kadroda olacak ama ilk 11'i yarın göreceğiz."

"BU MAÇTA KENDİ OYUNUMUZA DÖNMEK İSTİYORUZ"

"Kasımpaşa maçı özelinde neleri yanlış yaptığımızı, neleri geliştirmemiz gerektiğini çok konuştuk ama benim için önemli olan bu maçta kendi normal oyunumuza dönmek. Kendi seviyemize ulaştığımız zaman herkesi yenebiliriz ama daha azı olursa her takıma karşı zorluklar yaşayabiliriz."

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"KEŞKE DAHA FAZLASINI YAPABİLSEYDİK"

"Çok işimiz olduğunu geldiğinden beri biliyordum. 28 oyuncu sirkülasyonu oldu. Yeni bir kadro kurmamız, bunun için gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Savunmaya transfer yaptık mesela. Bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmeniz gerekiyor, finansal konular var. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Ama birçok etken bizi sınırlandırdı. Kış transfer döneminden sonra elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını umuyoruz. Herkesin istediği bu."

"KARARLAR ALMAK ZORUNDAYIZ"

"Kararlar almak zorundasınız. Musrati sakattı, sakatlıktan döndü. Ndour - Gedson iyi işliyordu ve böyle devam ettim. Bu, Musrati'nin 11'e dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Sakatlanmadan önce iyi maçlar oynadı. Bu seneye de iyi başladı. Takımımız gelişim gösteriyor. Kasımpaşa maçındaki ilk 11, yarınla aynı olacak diye bir şey yok. Kadro, 11'ler değişebiliyor. Bizler her zaman analiz yapıyoruz. Bu konu sadece Musrati için değil herkes için geçerli."