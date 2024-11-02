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Giovanni van Bronckhorst: 'Takımımı ilk kez böyle gördüm'

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Süper Lig
Giovanni van Bronckhorst: Takımımı ilk kez böyle gördüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 21:40

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un sözleri;

Çok fazla eksiğimiz vardı, aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımın bu sezon hiç bu şekilde oynadığını görmediğimi söyleyebilirim. Önemli anlarda defansif olarak hatalar yaptık ve bu hatalar gole yol açtı. Bu, normalde oyun karakterimizde olan bir şey değil.

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İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜM

Ben bu sezon takımımı ilk kez böyle gördüm. Antrenmanlarda bile bunu yaşamadık hiç. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.

GOLÜ ARADIK AMA...

İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor.

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UMARIM BU SON OLUR

Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir. Oyuncularıma 'Bu biz değiliz' dedim. Konuştuk. Umarım bu sezon son kez böyle bir görüntü veririz.

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Süper Lig

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