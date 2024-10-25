Giovanni van Bronckhorst: Skordan dolayı mutluyum, 2-0'ı bulabilirdik

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un sözleri;

Skordan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Gruptaki ilk 2 maçtaki mağlubiyet sonrası reaksiyonumuz çok iyiydi. Maç beklediğimiz gibi oldu. Çok tehlikeli bir Lyon vardı. Bazen şanslıydık ki böyle maçlarda ihtiyacınız olur. İkinci yarı geçişlerde daha iyiydik. Gedson ile golü böylece bulduk. 2-0'ı da bulabilirdik. Oynayacağımız bir sonraki maç iç sahada olacak. Skordan dolayı mutluyum. Yarın dinleneceğiz ardından derbi için 2 günümüz olacak.

GALİBİYETİN TEMELİ...

İlk yarının daha başında Ersin'in kurtarışları çok önemliydi, hem bizim hem kendisi için. 2 günlük antrenmanın ardından oynadı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Defansif olarak mentalitemiz çok iyiydi. Galibiyetin temelini bu attı.

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ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

Her maçımıza 3 puan yazıyorum. Neden oynuyorsunuz ki yoksa... Bazı deplasmanlar fikstürde zor gözükür ama bizler elimizden geleni yaparız. Ajax maçında yapamadık ama Frankfurt maçında ve bu maçta yaptık. Hedefimiz gruplardan sonrası. Önümüzde 5 maç daha var. Alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz