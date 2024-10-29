Giovanni van Bronckhorst: Neden 9-10 kişi kalmadılar anlayamıyorum

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2-1’lik G.Saray yenilgisi sonrası hakem Arda Kardeşler’i sert sözlerle eleştirdi. Kendilerinin futbol oynamaya çalıştığını ancak rakiplerinin sert oynadığını, hakemin de buna göz yumduğunu savunan Hollandalı çalıştırıcı, şunları söyledi:

BiZ OYNAMAK iSTEDiK

“Bugün sahada bir takım futbol oynamak istedi. Bunun biz olduğunu herkese gösterdik. İnanamıyorum. Rakip çift atlama, mideye vurma gibi her şeyi yaptı. Bizi yapılan faullere kırmızı kart çıkmadı. Ersin daha barajı ayarlarken hakem oyunu başlattı. Bir açıklama olmalı. G.Saray neden 9-10 kişi kalmadı anlamıyorum. Ceza almamak için çok konuşamıyorum. Her şeyi iyi yapmadık belki ama biz Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. Ben takımımın arkasındayım. Çalışmaya devam. Sezon uzun.”