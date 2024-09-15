×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Giovanni van Bronckhorst: İki puan kaybettik! Kırmızı karttan sonra...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Trabzonspor
Giovanni van Bronckhorst: İki puan kaybettik Kırmızı karttan sonra...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 22:56

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, 1-1 biten Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve sezonun ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maç sonrası konuştu.

Maç aslında beklediğimiz şekilde başladı. Baskıdan çıkmak için kırmızı kart bize yardımcı oldu. Ama kırmızı karttan sonra iyi reaksiyon gösteremedik. Kolay bir gol yedik. Sistemde değişikliğe gittim daha sonra. İlk yarının sonunda en iyi oyunu sergilediğimiz süreydi, golü de bulduk.

Gözden KaçmasınTrabzonspor ve Beşiktaştan hakem tepkisiTrabzonspor ve Beşiktaş'tan hakem tepkisi!Haberi görüntüle

"İKİNCİ YARI DAHA ÇOK FIRSAT BULMALIYDIK"

İkinci yarıdaki performansımızdan dolayı mutsuzum. 10 kişiye karşı daha fazla fırsat bulmalıydık. Rakip 10 kişi daha az boşluk verdik. Elimizden geleni yaptık ama bugün iki puanı kaybeden tarafız.

"GOLÜ YEMEMİZ İŞİ ZORLAŞTIRDI"

Futbol bu, fırsatlar yaratmaya çalıştık. 2-3 gol atabilirdik, golü yememiz işi zorlaştırdı. Rakip 10 kişi daha az boşluk verdi. Hızlı hareketler yapmamız gerekiyordu. Bunları yaparken en yüksek hızda gerçekleştirmedik. İkinci yarıda bunu istedik ama yapmadık. Bu maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Genel olarak savunma yapmak, hücum yapmaya kıyasla daha kolay olur. Bir sonraki 10 kişiye karşı oynamak için bugünden bir şeyler öğreniyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!