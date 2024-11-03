Giovanni Van Bronckhorst: İdmanlarda bile böyle kötü değildik

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, 3-1 yenildikleri Kasımpaşa maçı için, “Sezonun en kötü futbolunu oynadık” yorumunu yaptı. Oyuncularının performansının kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Önemli anlarda hatalar yaptık. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Bu sezon takımımı ilk kez böyle gördüm. Antrenmanlarda bile bunu yaşamadık” diye konuştu.

GEÇİŞLERDE SORUN YAŞADIK

Oyuncularına maçtan sonra söylediği sözleri açıklayan Van Bronckhorst, “Oyunculara ‘Bu biz değiliz’ dedim. Konuştuk. Umarım bu sezon son kez böyle bir görüntü veririz. Çok fazla eksiğimiz vardı. Oyun karakterimizden uzaktık. İlk yarıda da iyi değildik, oyunu kontrol edemedik. Gol yedikten sonra devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama geçişlerde sorun yaşadık. İstediğimiz şekilde oynayamadık. Bir an önce bu maçı unutup önümüze bakmalıyız” dedi.