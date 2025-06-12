Giovanni van Bronckhorst için Liverpool iddiası!

Haberin Devamı

Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevi kısa süren Giovanni van Bronckhorst için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

LİVERPOOL YOLCUSU

The Times'ın haberine göre; van Bronckhorst, Lierpool'dan ayrılarak Ajax'a giden John Heitinga'nın yerine Arne Slot'un ekibine katılacak.

Gözden Kaçmasın Galasaraylı yıldız için sürpriz transfer iddiası: Fatih Terim istiyor Haberi görüntüle

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Sezona Beşiktaş'ın başında başlayan Hollandalı teknik adam, siyah - beyazlıların başında toplam 20 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, 6 kez de mağlup oldu.

van Bronckhorst, siyah - beyazlıların başında 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.