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Giovanni van Bronckhorst için Liverpool iddiası!

Güncelleme Tarihi:

#Giovanni Van Bronckhorst#Liverpool#Premier Lig
Giovanni van Bronckhorst için Liverpool iddiası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 21:25

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'a Arne Slot'un yardımcısı oluyor.

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Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevi kısa süren Giovanni van Bronckhorst için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

LİVERPOOL YOLCUSU

The Times'ın haberine göre; van Bronckhorst, Lierpool'dan ayrılarak Ajax'a giden John Heitinga'nın yerine Arne Slot'un ekibine katılacak.

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BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Sezona Beşiktaş'ın başında başlayan Hollandalı teknik adam, siyah - beyazlıların başında toplam 20 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, 6 kez de mağlup oldu.

van Bronckhorst, siyah - beyazlıların başında 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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#Giovanni Van Bronckhorst#Liverpool#Premier Lig

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