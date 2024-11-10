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Giovanni van Bronckhorst: Her şeyi denedik ama sonuç alamadık

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Süper Lig
Giovanni van Bronckhorst: Her şeyi denedik ama sonuç alamadık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 21:43

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un sözleri;

Ligin bu bölümünde çok puan kaybettik, istediğimiz performansı gösteremedik. Milli arada dinleneceğiz, umarım Ciro Immobile döner. Milot Rashica toparlayacaktır. Bu bölümde 9 puan kaybı çok fazla.

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SEMİH KILIÇSOY'UN ÇIKMA SEBEBİ...

Semih Kılıçsoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceza sahasına son 15 dakika çok daha yakın oynadık. Mustafa Hekimoğlu da iyi fırsat yakaladı ama rakip iyi savundu. Taktiksel olarak da her şeyi denedik ama sonuç alamadık.

ANALİZ EDECEĞİZ

İki Avrupa galibiyeti aldık ama işler iyi gitmedi. Analiz edeceğiz, sezon uzun. Çok fazla puan kaybettik. Dürüst olmak gerekir, gelişmemiz gereken konular var. Ligdeki performansımızı arttırmamız lazım.

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#Beşiktaş#Bronckhorst#Süper Lig

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