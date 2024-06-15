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Giovanni van Bronckhorst: Hayalim Beşiktaş'tı

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Hasan Arat
Giovanni van Bronckhorst: Hayalim Beşiktaştı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

Beşiktaş, yeni Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladı. Van Bronckhorst “Tek bildiğim şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Eminim ki Beşiktaş’ta da bunu yapacağız. Benim hayalim burada olmaktı, bu da hayalin gerçekleşmesiyle ilgili” dedi. Yönetim danışmanı Friedel da “Bazı yabancıların ayrılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, dün 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Tüpraş Stadı’ndaki imza töreninde başkan Hasan Arat ile yöneticilerin yanı sıra, yönetim danışmanlığına getirilen Brad Friedel ile van Bronckhorst’un yardımcısı Jean-Paul van Gastel de yer aldı. Hollandalı teknik adam, imzayı attıktan sonra şunları söyledi:

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

“Beşiktaş’ın ne kadar büyük kulüp olduğunu biliyorum. Beşiktaş’ı başarılara ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Tek bildiğim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Eminim ki Beşiktaş’ta da bunu yapacağız. Benim hayalim burada olmaktı.” Yönetim danışmanlığına getirilen Friedel ise, “Beşiktaş’ı daha güçlü yapmaya geldim. Bazı yabancı oyuncuların ayrılması gerekiyor. Bütçemize, uyan futbolcuları hocamız belirleyecektir” dedi.

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OCAKTAN BU YANA iLETiŞiMiMiZi KOPARMADIK

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Giovanni van Bronckhorst’un felsefesinin kulüp ile uyum sağlayacağına inandığını söyledi. Arat, “Kendisini ocakta da istemiştik ama son anda olmamıştı. O günden beri tüm maçlarımızı takip ediyor. Bizimle ilişkisini hiçbir zaman koparmadı. Türkiye Kupası’nı kaldırdıktan sonra beni tebrik için ilk arayan isimlerden biriydi” dedi.

SOL BEK iÇiN WELLiNGTON iDDiASI

Beşiktaş’ta yeni hocayla imza atılmasının ardından transferle ilgili iddialar da artmaya başladı. ESPN, Kartal’ın, Sao Paulo’nun 23 yaşındaki sol beki Wellington için 3.5 milyon Euro artı bir sonraki transferinden yüzde 20 pay teklif ettiğini öne sürdü.

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Hasan Arat

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