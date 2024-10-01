Giovanni van Bronckhorst: Hakeme saygı duymalıyız, hep haklı olamayız

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst hakemin kararlarını kabul etmeleri gerektiğini söyledi. Hollandalı teknik adam “Immobile’nin pozisyonu bence penaltıydı ama hakemlerin kararına saygı duyup devam etmemiz gerekiyor. Aynı fikirde olamayabiliriz. Futbolun sporun doğasında olan bir şey. Bazen tabii isteğiniz şeyleri alamıyorsunuz. Kararlara katılamıyoruz ama kararlara katılıp devam etmemiz gerekiyor. Her zaman haklı olamayız” dedi.

iYi OYUNLA GALiP GELDiK

Bronckhorst maçla ilgili ise “Geride bire bir oynadığımız çok zaman oldu. Kendi oyunumuzu oynadık, çok çalıştık. Zaman zaman başarının yolu çok gol atmak ve gol yememekten geçer. Bugün hiç gol yemedik ve 3 gol attık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyunla galip geldik” ifadelerini kullandı.