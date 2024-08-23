Giovanni van Bronckhorst: Çok farklı bir Beşiktaş olacak

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un sözleri;

İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak.

DAHA FARKLI OLACAK

Rafa iyi performans gösterdi. Maçtan önce de Lugano'nun güçlü olduğunu biliyorduk. Rafa'yı 10 numara kullanmak yerine 3 orta saha oynamak istedik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Gelecek hafta çok daha farklı bir Beşiktaş olacak. İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız.

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POZİTİF ŞEYLER VAR

Maç genel itibariyle zor oldu. 3-1'i bulduktan sonra biraz daha agresif olmamız ve daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Rakibimize 2 gol hediye ettik. 3-1'den 3-3'e gelince kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Zor bir zeminde oynamaya çalıştık. Bu zeminde oynamayı denedik ama üzerinde oynaması zor zeminde. Oyuncularıma kolay toplar denemelerinden bahsetti. İki devrede de top kayıpları yaptık. Bugünden alacağımız pozitif şeyler var. Rakibimizi iyi analiz edip haftaya turu geçmek istiyoruz.