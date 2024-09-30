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Giovanni van Bronckhorst: 'Başarının yolu çok gol atmak ve yememekten geçer'

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#Beşiktaş#Süper Lig#Giovanni Van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst: Başarının yolu çok gol atmak ve yememekten geçer
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 23:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un sözleri;

Zor bir maç oldu. Maçın başladığından beri Kayserispor, bire bir oynamayı isteyen bir görüntü verdi. İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk gol çok önemliydi. Golden sonra maçı kontrol ettik ve alanları daha iyi kullandık. Önemli olan 3 puandı ve kazandık. Oyuncularımız ve taraftarımız için üzücü bir sonuçtan sonra gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi. Taraftarımız bizim için çok önemli, onları bugün mutlu ettik. Önümüzdeki Frankfurt ve Gaziantep maçlarına hazırlanacağız.

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HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Bugün zor bir maç oldu. Geride bire bir oynadığımız çok zaman oldu. Kendi oyunumuzu oynadık, çok çalıştık. Zaman zaman başarının yolu çok gol atmak ve gol yememekten geçer. Bugün hiç gol yemedik ve 3 gol attık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyunla galip geldik.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Giovanni Van Bronckhorst

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