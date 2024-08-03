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Giovanni van Bronckhorst, 7. kupasını kazandı

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Futbol
Giovanni van Bronckhorst, 7. kupasını kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 23:24

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa zaferiyle başlarken kariyerine önemli bir başarıya imza attı.

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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımdaki ilk resmi maçında Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek siyah-beyazlı kariyerine Süper Kupa zaferiyle başladı.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa’yı 3. kez müzesine götürmeyi başardı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da bu zaferle kariyerinde 7. kupasını kazanmış oldu.

Daha önce Hollanda ekibi Feyenoord ile 1 Hollanda Eredivisie şampiyonluğu, 2’şer kez de Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası elde eden 49 yaşındaki çalıştırıcı, Glasgow Rangers ile de İskoçya Süper Kupası’nı kazanmıştı.

Hollandalı teknik adamın Beşiktaş kariyeri de Süper Kupa’yla başlamış oldu.

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Futbol

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