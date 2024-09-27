Giovanni van Bronckhorst: '60 dakikada oyun bitti, bunu beklemiyordum'

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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Ajax'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Van Bronckhorst'un açıklamaları;

Büyük bir mağlubiyet bizim için. Devam etmek zorundayız. Her maçı analiz etmek zorundayız. Sonuçta bu bir kayıptır ama 7 maçımız daha var. Gelecek hafta Frankfurt ile oynayacağız. Bugünden çok çok daha iyi oynamak zorundayız. Tabii kaybetmek istemezdim ama Hollanda'da olmuş olmamış fark etmiyor. Ajax'ın oyun stili beni şaşırtmadı. Ancak, bizim reaksiyonumuz şaşırttı. 60 dakikada oyun bitti. Bunu beklemiyordum. Bunu biliyorum, deneyimliyim. Ancak, devam edeceğiz. Yarın İstanbul'a dönüyoruz, pazar günü maçımız var, haftaya da Frankfurt maçı var. Futbolcu ve teknik direktör olarak tüm maçları kazanmadım. Bir dahaki maçta her şey sıfırdan başlar. Ajax için de öyle.

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RAFA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Bu PlayStation değil, oyuncularla görüşüyoruz. Ciro'yu oynatmamaya karar vermiştim. Fiziksel olarak nasıl hissettiklerine bakmalıyız. Elinizdeki en güçlü kadroyu kuruyoruz. Her ilk 11'in arkasında bir fikir vardır. Belki icra iyi değildi, o da benim sorumluluğum. Ciro oynamadığı için kaybettik demek kolay. Rafa'yı dinlendiriyorum pazartesine, çünkü yine bir maç var. Hoca olarak maçı kazanmak istersiniz. Rafa bizim için çok önemli. O yüzden onu çıkartmaya karar verdim.